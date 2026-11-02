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CIBERATAQUE

Ciberataque afeta refrigeradores da rede Carrefour e loja da Ikea na Bélgica

Quase 15 supermercados da rede foram afetados, segundo porta-voz do grupo

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Quase 15 supermercados da rede Carrefour na Bélgica foram afetados por um ciberataque Quase 15 supermercados da rede Carrefour na Bélgica foram afetados por um ciberataque  - Foto por STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Dezenas de estabelecimentos de empresas como Carrefour e Ikea sofreram um ataque cibernético que elevou drasticamente as temperaturas de seus sistemas de refrigeração nesta segunda-feira (2), informaram as empresas à AFP, no segundo incidente deste tipo na Europa em um mês.

Em meados de outubro, um ataque similar afetou centenas de supermercados na França, que foram obrigados a descartar enormes quantidades de produtos frescos e congelados.

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Também na Suécia, algumas redes de distribuição relataram nesta segunda-feira um forte aumento de temperatura em seus refrigeradores e congeladores, que estragou seus produtos.

O porta-voz belga do grupo Carrefour, Mich Vergauwen, afirmou que o impacto do incidente "é muito limitado".

Ele explicou que afetou apenas 15 das 700 lojas do grupo no país, e não todos os refrigeradores.

"É um ciberataque. Não há outra razão", afirmou.

Uma porta-voz da Ikea Bélgica disse que um ciberataque em sua loja em Mons, no sudoeste do país, fez a temperatura dos congeladores subir subitamente na manhã de segunda-feira.

Esta é a única loja da Ikea afetada "porque usa um fornecedor diferente das outras" na Bélgica, destacou.

As redes de distribuição Intermarché e Colruyt também enfrentaram problemas técnicos nos sistemas de refrigeração de algumas lojas, afirmaram à AFP, mas sem mencionar um ciberataque.

No caso da Colruyt, cinco lojas foram afetadas, enquanto na Intermarché o número chega a 15.

"Em alguns casos, envolveu apenas um refrigerador, o que significa que o impacto foi bastante limitado", disse um porta-voz da Intermarché.

Um correspondente da AFP e a imprensa belga também relataram problemas em estabelecimentos da rede Delhaize.

Em uma loja em Boortmeerbeek, ao nordeste de Bruxelas, os refrigeradores e congeladores estavam vazios e um cartaz informava: "Devido aos ciberataques, não haverá produtos nas prateleiras refrigeradas, nem congelados".

O problema não se limita à Bélgica. Em vários supermercados suecos, as temperaturas dos refrigeradores e congeladores dispararam durante a madrugada de segunda-feira, informaram as redes de distribuição Ica e Coop.

 

 

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