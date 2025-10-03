A- A+

MUNDO Ciberataque ameaça abastecimento de cerveja no Japão Uma porta-voz da empresa disse à Associated Press nesta sexta-feira que o problema ainda não havia sido resolvido

Uma grande produtora japonesa de bebidas informou ter sido vítima de um ataque cibernético que interrompeu suas operações pelo quinto dia consecutivo nesta sexta-feira, e a mídia do Japão está noticiando que os estoques da popular cerveja da empresa e de outras bebidas estão se esgotando em algumas lojas.

A Asahi Group Holdings informou que seus sistemas de computador foram atingidos por um ataque cibernético na segunda-feira, 29, criando falhas que afetaram pedidos, remessas e uma central de atendimento ao cliente no Japão. Os sistemas no exterior não foram afetados.

Uma porta-voz da empresa disse à Associated Press nesta sexta-feira que o problema ainda não havia sido resolvido, embora algumas remessas de emergência tenham sido feitas na quarta-feira, com os funcionários inserindo as informações manualmente nos sistemas de computador.

A causa e o motivo dos ataques ainda estavam sob investigação, disse a porta-voz. Ela pediu anonimato, o que é comum nas empresas japonesas.

A mídia japonesa informou que algumas lojas de conveniência não estavam recebendo suas entregas, que os estoques estavam baixos e que os produtos estavam até mesmo esgotados em alguns lugares.

Uma loja de conveniência 7-Eleven em Tóquio, visitada por um repórter da AP na noite de sexta-feira, ainda tinha um estoque abundante de cerveja Asahi, embora a vendedora tenha dito que esperava que os estoques começassem a ficar baixos em breve.

Não está claro quando o sistema estará de volta em funcionamento, informou a Asahi. A empresa cancelou eventos e está adiando o lançamento de produtos.

Alguns relatos da mídia japonesa afirmaram que os ataques podem ser ransomware, mas a Asahi se recusou a comentar.

A Asahi, com sede em Tóquio, fundada em 1949, fabrica cerveja e outras bebidas, incluindo cidra e sucos, bem como alimentos para bebês, doces e outros produtos alimentícios./ AP

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão.



