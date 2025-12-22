Seg, 22 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BLOQUEIO

Ciberataque interrompe serviço postal e bancário da França durante a correria do Natal

"Nossas equipes estão mobilizadas para resolver a situação rapidamente", disse o banco em mensagens postadas nas redes sociais

Reportar Erro
bandeira da Françabandeira da França - Foto: Pexels

Um suposto ciberataque tirou do ar o serviço postal nacional da França e seu braço bancário nesta segunda-feira (22), bloqueando e atrasando entregas de pacotes e pagamentos online no auge da movimentada temporada de Natal.

O serviço postal, chamado La Poste, disse em comunicado que um incidente de negação de serviço distribuído (DDoS) "tornou seus serviços online inacessíveis". Ele afirmou que o incidente não teve impacto sobre os dados dos clientes, mas interrompeu a entrega de pacotes e correspondências.

Em uma agência dos correios de Paris decorada com guirlandas natalinas e normalmente movimentada nesta época do ano, os funcionários recusaram clientes frustrados que faziam fila para enviar ou retirar pacotes, incluindo presentes de Natal.

Leia também

• Rússia relata "avanços lentos" nas negociações com EUA sobre Ucrânia

• Seguindo linha de Francisco, Leão XIV adverte administração da Igreja contra "sede de dominação"

• Israel derruba edifício em Jerusalém Oriental e dezenas de palestinos ficam desabrigados

Os clientes do braço bancário da empresa, La Banque Postale, foram impedidos de usar o aplicativo para aprovar pagamentos ou realizar outros serviços bancários. O banco redirecionou as aprovações para mensagens de texto.

"Nossas equipes estão mobilizadas para resolver a situação rapidamente", disse o banco em mensagens postadas nas redes sociais.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter