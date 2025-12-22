Ciberataque interrompe serviço postal e bancário da França durante a correria do Natal
"Nossas equipes estão mobilizadas para resolver a situação rapidamente", disse o banco em mensagens postadas nas redes sociais
Um suposto ciberataque tirou do ar o serviço postal nacional da França e seu braço bancário nesta segunda-feira (22), bloqueando e atrasando entregas de pacotes e pagamentos online no auge da movimentada temporada de Natal.
O serviço postal, chamado La Poste, disse em comunicado que um incidente de negação de serviço distribuído (DDoS) "tornou seus serviços online inacessíveis". Ele afirmou que o incidente não teve impacto sobre os dados dos clientes, mas interrompeu a entrega de pacotes e correspondências.
Em uma agência dos correios de Paris decorada com guirlandas natalinas e normalmente movimentada nesta época do ano, os funcionários recusaram clientes frustrados que faziam fila para enviar ou retirar pacotes, incluindo presentes de Natal.
Os clientes do braço bancário da empresa, La Banque Postale, foram impedidos de usar o aplicativo para aprovar pagamentos ou realizar outros serviços bancários. O banco redirecionou as aprovações para mensagens de texto.
"Nossas equipes estão mobilizadas para resolver a situação rapidamente", disse o banco em mensagens postadas nas redes sociais.
