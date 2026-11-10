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Alerta Ciberataques podem atingir eletrodomésticos, alerta autoridade europeia de alto escalão Uma onda de ataques a frigoríficos afetou os supermercados franceses em outubro

Após um ciberataque que afetou os sistemas de refrigeração de supermercados em vários países da Europa, os eletrodomésticos podem se tornar o próximo alvo, advertiu nesta terça-feira (10) Juhan Lepassaar, diretor da Agência da União Europeia para a Cibersegurança (Enisa).

"A segurança não deveria nem deve ficar relegada a segundo plano. Hoje foram os refrigeradores, amanhã podem ser os 'routers' (dispositivos para redes de informática), depois de amanhã os eletrodomésticos das casas, e assim por diante", declarou o dirigente à AFP.

Supermercados de pelo menos 12 países europeus foram alvo de ciberataques em outubro e novembro.

"Todos os incidentes podem ser evitados, mas a questão é se estamos dispostos a investir para conseguir isso", afirmou Lepassaar. "A cibersegurança não é barata".

Segundo ele, a segurança digital também deve ser considerada desde a etapa de concepção dos produtos conectados, hoje presentes em toda parte, inclusive em cozinhas e quartos.

Nesse contexto, a cibersegurança é fundamental, explicou Lepassaar, que apresentou nesta terça-feira o relatório bienal da agência, sediada em Atenas.

"Todo serviço do qual dependemos como cidadãos e como seres humanos tem uma camada em que intervém um elemento digital, um fragmento de código que, se não estiver protegido, pode ser pirateado", ressaltou.

Um dos piores cenários seria a interrupção de serviços essenciais.

"A chegada da polícia, a atuação dos bombeiros, o funcionamento dos hospitais e o transporte que nos leva do ponto A ao ponto B são elementos dos quais dependemos para que tudo funcione corretamente, 24 horas por dia, sete dias por semana... E, se pararem de funcionar, sofreremos as consequências imediatamente", enfatizou.

Lepassaar preferiu não se pronunciar sobre a suposta responsabilidade do Irã, mas destacou que autores ligados aos Estados iraniano e russo têm a Europa como alvo e colaboram entre si.

"Seja no caso da China, Irã ou Coreia do Norte, há inúmeros autores alinhados a Estados que têm como alvo a Europa, empresas europeias e interesses europeus", disse o diretor da Enisa.

Ele também destacou as normas europeias de cibersegurança, que entrarão plenamente em vigor no próximo ano, e os projetos da União Europeia para "duplicar o tamanho e os recursos" da agência especializada.

A Lei de Ciberresiliência (Cyber Resilience Act), aprovada em 2024, tem como objetivo reforçar a segurança dos produtos que incorporam componentes digitais, impondo obrigações de cibersegurança a seus fabricantes.

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