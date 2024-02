A- A+

Pernambuco Ciclista de 56 anos morre atropelado por caminhão-pipa, no Sertão; motorista é preso Vítima foi identificada como Francisco Raimundo

Um ciclista de 56 anos morreu após ser atropelado por um caminhão-pipa. O caso aconteceu nessa terça-feira (13), no município de Ipubi, no Sertão de Pernambuco.

A vítima foi identificada como Francisco Raimundo, que seguia pela avenida Central Norte, no centro da cidade, quando o acidente ocorreu.

Segundo a Polícia Civil do Estado, depois do ocorrido, o motorista do caminhão, de 68 anos, chegou a fugir, mas foi preso.

"Uma equipe da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada e interceptou o caminhão que havia se evadido do local do acidente", informou a PCPE.

O condutor informou que fugiu com medo de ser agredido. Ele foi autuado por omissão de socorrido e encaminhado para a Delegacia de Ipubi.

Veja também

