Ciclista de 64 anos morre após ser atropelado por motorista embriagado em Itamaracá; homem é preso

Um ciclista de 64 anos morreu após ser atropelado por um motorista embriagado na PE-01, em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife. O condutor foi preso.

O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (24), em um trecho conhecido como Forno do Cal. O ciclista, cujo nome não foi divulgado, foi arremessado com o impacto da colisão e morreu no local.

Após a batida, o veículo caiu em uma vala fora da pista. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 26º BPM e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estiveram no local.

Um pedestre também foi atingido e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

O condutor realizou o teste do bafômetro, que apontou a presença de 1,21 miligrama de álcool por litro de ar, três vezes mais que o limite permitido pela lei, que é de 0,34 mg.

A PCPE informou que o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Paulista. A ocorrência foi registrada como lesão corporal de trânsito e homicídio consumado.

