A- A+

Agreste Ciclista é atingido por moto no Alto do Moura, em Caruaru Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente, que aconteceu nessa quinta-feira (27), na rua Mestre Vitalino

Um adolescente de 14 anos foi atingido por uma moto enquanto andava de bicicleta no Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente, que aconteceu nessa quinta-feira (27), na rua Mestre Vitalino.

No vídeo, dois ciclistas aparecem trafegando na pista, quando uma moto surge rapidamente, no sentido contrário da via, e colide frontalmente com um deles.

Com o impacto da batida, o ciclista atingido cai bruscamente da bicicleta. O motociclista envolvido no acidente também perdeu o controle do veículo e foi parar no asfalto. Ambos ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local e fizeram o atendimento às vítimas.

O adolescente precisou ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste. Segundo a unidade de saúde, ele teve uma fratura da mandíbula, aguarda cirurgia, mas passa bem.

Não há informações sobre o atual estado de saúde do motociclista.



Veja também

Meio ambiente Tribunal espanhol isenta empresa sueca de indenização por desastre ecológico de Aznalcóllar