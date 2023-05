Ciclista é esfaqueado e tem bicicleta roubada durante assalto na orla de Piedade, em Jaboatão

A- A+

Um ciclista de 27 anos foi esfaqueado e teve a bicicleta roubada durante um assalto na orla de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O crime ocorreu na noite desse sábado (13). De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, estava com a bicicleta na avenida Bernardo Vieira de Melo, quando foi abordada pelo criminoso.



Durante a abordagem, o ciclista teria se afastado e tentado pedalar. Nesse momento, o suspeito, que havia exigido a bicicleta, derrubou e deu golpes de faca no homem.

Em seguida, o mesmo suspeito, usando a bicicleta roubada, assaltou uma mulher que caminhava pela via e fugiu em seguida. A corporação não informou detalhes sobre essa segunda abordagem.



O ciclista ferido foi levado para um hospital local, segundo informou a PCPE. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso foi registrado pela equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).



As investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação do crime.

