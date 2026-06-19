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SINISTRO Recife: ciclista morre após colidir com moto e ser atropelado por carro e micro-ônibus na BR-101 Condutores dos veículos fugiram do local, enquanto o motociclista também ficou ferido

Um ciclista morreu após colidir com um motociclista e, já caído no chão, ser atropelado por um carro e um micro-ônibus. O sinistro ocorreu na manhã desta sexta-feira (19), na BR-101, no Barro, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de uma motocicleta estava saindo da rodovia, no quilômetro 73, para acessar uma via lateral. Nesse momento ele colidiu com um ciclista que estava na margem direita da pista.

Quando caiu, o ciclista foi atropelado duas vezes. Ele não resistiu e faleceu no local. Já os condutores do carro e do micro-ônibus fugiram.

O condutor da moto também caiu na pista e ficou ferido. "Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde", completou a PRF.

A PRF segue no local auxiliando o Instituto de Criminalística (IC), Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

A corporação informou ainda que o trânsito na área está lento, sem relação com o sinistro.



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