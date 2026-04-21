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São Paulo Ciclista morre após ser atropelado por caminhão no litoral de SP A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor

Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira, 21, no cruzamento das avenidas Coronel Joaquim Montenegro e Governador Mário Covas, no bairro Estuário, em Santos, no litoral paulista.



De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista realizava uma conversão no momento em que ocorreu a colisão. A vítima, Lucca Guaglianone Varandas, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.



A Prefeitura de Santos informou que a ocorrência foi registrada por volta das 8h desta terça-feira. O óbito foi constatado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a administração municipal, o atendimento da ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos) atuou no apoio com o bloqueio viário no cruzamento da Avenida Coronel Joaquim Montenegro, no sentido Centro-praia, com a Avenida Mário Covas, para garantir a segurança e a organização do trânsito. A Guarda Portuária também prestou apoio no local.



Em suas redes sociais, Lucca se apresentava como diretor de filmes voltados a projetos especiais e estava à frente da produtora Just Basic Films, dedicada à produção de filmes e campanhas na América do Sul e na Europa.

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