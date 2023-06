A- A+

CHUVAS Ciclista morre no túnel Felipe Camarão, no Recife, que foi interditado por alagamento Há suspeita de que o homem tenha sofrido uma descarga elétrica

Um ciclista de 41 anos morreu, na manhã desta terça-feira (27), no túnel Felipe Camarão, localizado no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, que está alagado e interditado.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para retirar o corpo do local. Há suspeita de que o homem tenha sofrido uma descarga elétrica, mas a causa da morte será esclarecida por perícia.

"Uma vítima, de sexo masculino, foi retirada por nossa equipe de salvamento e deixada sob a guarda de uma equipe da Polícia Militar", disse a corporação.

O túnel foi fechado devido a um ponto alagamento causado pelas chuvas - a capital pernambucana está em estágio de alerta e suspendeu aulas presenciais na rede municipal.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) informou sobre a interdição às 6h39. Agentes estão no local.

"A Prefeitura do Recife informa que o túnel Felipe Camarão foi interditado pela CTTU para o tráfego de veículos à 0h20 desta terça (27). Vale destacar que o túnel é gerenciado pelo Governo do Estado e que o óbito será esclarecido pelos órgãos competentes", disse a gestão municipal.

A Neoenergia também esteve no local e afirmou que, apesar de o túnel não estar sob responsabilidade da empresa, fez uma primeira avaliação e não identificou nenhum vazamento de corrente. A distribuidora informou, ainda, que o médico legista que fazia a análise do caso liberou a equipe por não identificar relação com a concessionária de energia.

Em agosto de 2022 uma mulher de 81 anos morreu afogada após entrar com o carro no Túnel Felipe Camarão. Na ocasião, o local estava alagado devido às chuvas.

