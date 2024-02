Ciclista tenta desviar de buraco e morre atropelado por ônibus em Casa Caiada, em Olinda

A- A+

Um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O acidente aconteceu nesse sábado (24), na avenida Dr. José Augusto Moreira. O ônibus envolvido é da empresa Caxangá, que realizava a linha 881-TI Xambá/Rio Doce.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o ciclista, de idade não informada, tentou desviar de um buraco e acabou atropelado.

A vítima morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.



Por meio de nota, a empresa de ônibus envolvida no acidente lamentou o ocorrido. "A empresa se solidariza com os parentes e amigos da vítima e se coloca à disposição dos familiares e das autoridades competentes a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários e colaborar com a investigação sobre o caso", afirmou a Caxangá.

Segundo a PCPE, as investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos.





Veja também

mundo Abbas aceita renúncia do governo da Autoridade Palestina