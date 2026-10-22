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IMBIRIBEIRA Ciclista morre após ser atropelado por viatura da Polícia Militar na Zona Sul do Recife Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), na Avenida Mascarenhas de Moraes

Um ciclista morreu na manhã desta quinta-feira (22) após ser atropelado por uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), nas proximidades do cruzamento entre a Avenida Mascarenhas de Moraes e a Rua Noruega, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O sinistro de trânsito foi registrado por volta das 7h30. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram presentes no local para prestar socorro à vítima, mas a morte do ciclista foi confirmada ainda no local.

Por meio de nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido e informou que órgãos competentes foram acionados para tomar as medidas cabíveis.

Segundo a corporação, informações preliminares indicam que a viatura do 6º Batalhão seguia para uma operação quando aconteceu o sinistro.

"A Polícia Militar de Pernambuco lamenta o falecimento do ciclista e expressa sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima", afirmou a PM, em nota.



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que a faixa da direita, sentido Centro do Recife, permaneceu interditada para viabilizar o trabalho dos legistas e os agentes permaneceram até o fim da ocorrência, por volta das 10h.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a Polícia Civil, mas até a publicação deste texto, a corporação informou que a ocorrência ainda estava "em andamento".

Outro órgão procurado foi a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), mas não houve resposta até a última atualização.

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