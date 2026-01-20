Ter, 20 de Janeiro

SÃO PAULO

Ciclistas são encontrados vivos em trilha após seis dias desaparecidos

Quatro viaturas, um drone e um helicóptero foram acionados para o resgate

Ciclistas foram encontrados em um riacho de uma das trilhas, a 12 quilômetros do local indicado do desaparecimentoCiclistas foram encontrados em um riacho de uma das trilhas, a 12 quilômetros do local indicado do desaparecimento - Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Os dois ciclistas que desapareceram em Juquitiba após saírem para fazer uma trilha foram encontrados com vida nesta terça-feira, 20.

Após seis dias de buscas, as equipes localizaram Gilberto Alves e o amigo Carlos Gomes Pereira em uma área de mata na Estrada do Jacuba.

Os dois se perderam na última quarta-feira, 14. A equipe dos bombeiros foi acionada na quinta-feira, 15, e iniciou imediatamente os trabalhos no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram para a área de mata para retirar os dois ciclistas. Eles puderam contar com o apoio de uma aeronave.

Quatro viaturas, um drone e um helicóptero Águia foram empregados no apoio às buscas.

 

