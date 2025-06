A- A+

Programação Cultural Ciclo junino do Recife: cinco polos descentralizados iniciam programação nesta sexta-feira (27) Entre esta sexta-feira (27) e o domingo (28), Vila Tamandaré, Poço da Panela, Ibura e Bongi e Brasília Teimosa recebem apresentações artísticas

O ciclo junino do Recife, que continua até o próximo domingo (29), tem a partir desta sexta-feira (27) novos locais para curtir o balancê. Cinco polos descentralizados vão receber atrações para encerrar o ciclo junino.

Os bairros que celebram dois dias de festa, com cinco a seis shows e apresentações por noite, são: Vila Tamandaré, Poço da Panela, Ibura e Bongi e Brasília Teimosa.

De forma geral, 61 atrações irão espalhar muita cultura para completar o ciclo junino do Recife. Os polos descentralizados recebem forró, coco, cavalo marinho e o balancê das quadrilhas.

Apenas o polo descentralizado de Brasília Teimosa não vai ter programação nesta sexta.



No Poço da Panela, o destaque será Novinho da Paraíba, um dos homenageados do São João do Recife deste ano.

O brega é destaque no Ibura com "Os Tralhas", além de outras atrações como Quadrilha Junina Coração Mirim, Fogo do Amor, Tayara Andreza, PV Calado e mais.

Um dos nomes mais tradicionais do festejo junino recifense, Petrúcio Amorim se apresenta na Vila Tamandaré. Ele é acompanhado, nesta sexta, pela Banda Kitara, Gustavo Travassos, Platônica, Lara Couto e Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda.

Já no Bongi as apresentações vão ficar com Cia Perna de Palco, Matheus Gaudêncio, César Michiles (participação de Jota Michiles), Cezzinha, Benil e Brunessa França.

Vila Tamandaré, Poço da Panela, Ibura e Bongi também vão contar com programação junina no sábado (28), dia em que Brasília Teimosa inicia sua celebração.

Inclusive, o bairro da Zona Sul do Recife é o único que vai receber programação no domingo.

Polos principais

Além dos polos descentralizados, os outros polos do ciclo junino do Recife seguem em ritmo de forrobodó nesta sexta. Sítio Trindade, Avenida Rio Branco e Pátio de São Pedro aguardam o público que quer continuar no clima junino.

O Palco Principal do Sítio Trindade tem como atração principal o cantor pernambucano Maciel Melo. Boi de Mainha, Rogério Rangel, Nádia Maia e Jorge de Altinho completam os shows no local, que começam às 18h.

O principal polo do ciclo junino recifense também tem shows, na Sala de Reboco, de Forró Sensação, Azulinho, Chico Balla, Ari de Arimatéa e Israel Filho.

O Pátio de São Pedro recebe Lia de Itamaracá entre as apresentações artísticas. Ciranda Imperial, Caju e Castanha, Maciel Salu e Coruja e seus Tangarás também vão marcar a noite.

Na Avenida Rio Branco, o Trio Forró Brasileiro começa ao meio-dia. Durante o período da noite, o balancê é conduzido por Coco do Mestre Biu, Trio Fuxico, Banda de Pífano Funil-ô, Adiel Luna, Mevinha Queiroga e Laís Senna.

Programação dos polos descentralizados do Recife:

Sexta-feira (27)

Poço da Panela

17h - Netas de Selma

19h30 - SIba e a Fuloresta

21h - Banda de Pau e Corda (participação de Isadora Melo)

22h30 - Novinho da Paraíba

0h - Julião e o Forró Suco Elétrico - Juvenil Silva

*DJ Incidental nos intervalos

Ibura

17h - Quadrilha Junina Coração Mirim

18h - Fogo do Amor

19h30 - Tayara Andreza

21h - Henrique Brandão

22h30 - Os Tralhas

0h - PV Calado

*DJ John Johnis nos intervalos

Vila Tamandaré

17h - Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda

18h - Lara Couto

19h30 - Platônica

21h - Gustavo Travassos

22h30 - Petrúcio Amorim

0h - Banda Kitara

*DJ Mão Branca nos intervalos

Bongi

17h - Cia Perna de Palco

18h - Matheus Gaudêncio

19h30 - César Michiles (participação de Jota Michiles)

21h - Cezzinha

22h30 - Benil

0h - Brunessa França

Sábado (28)

Poço da Panela

17h - Quadrilha Junina Mirim Balancê

18h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

19h30 - Martins

21h - Gerlane Lops

22h30 - Regente Joaquim

0h - Banda Flor de Mel

*DJ Incidental nos intervalos

Ibura

17h - Quadrilha Junina Arrocha o Nó

18h - Banda Só Mulheres

19h30 - Condinho

21h - Banda Sétima Dose

22h30 - Forró Vumbora

0h - Victor Leão

*DJ John Johnis nos intervalos

Vila Tamandaré

16h - Pernambucaneando

17h - Cia Pe-Nambuco de Dança - Espetáculo Catirinada

18h - Iran Carlos

19h30 - Nonô Germano

21h - Lekinho Campos

22h30 - Os Neiffs

0h - As Comandantes

*DJ Mão Branca nos intervalos

Bongi

17h - Jaqueline Leite

18h - Forró Sensação

19h30 - Cesar Amaral

21h - Charles Theone

22h30 - André Rio

0h - Luiza Ketilin

Brasília Teimosa

16h - Grupo Sereias Teimosas

17h - Tio Geraldo

18h - Trans Coco - São João de respeito à diversidade

19h30 - Robby

21h - Romero Ferro

22h30 - Clara Sobral

0h - Pikape de Luxo

*DJ Baloo nos intervalos

Domingo (29)

Brasília Teimosa

17h - Quadrilha Junina Tradição

18h - Baixinho dos Oito Baixos

19h30 - Carla Alves

21h - Nena Queiroga

22h30 - Marília Marques

0h - Banda Santropê

*DJ Baloo nos intervalos

