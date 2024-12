A- A+

Celebração Ciclo Natalino 2024: confira a programação do fim de semana no Recife Quatro polos recebem a magia do natal a partir desta sexta (6)

Neste fim de semana, a programação do Ciclo Natalino 2024, promovida pela Prefeitura do Recife, irá se espalhar por cinco polos da cidade, levando a magia do natal para pessoas de todas as idades. Bois, pastoris, orquestras e cavalos marinhos estão entre as 29 atrações confirmadas.

A Av. Rio Branco, no bairro do Recife, dará início às festividades nesta sexta (6), com quatro apresentações musicais, das 18h às 21h. A via está decorada com luzes natalinas, árvore de Natal, presépio, vila natalina e a casa do Papai Noel. A festa continua no sábado e no domingo, das 16h às 19h.

No sábado (7), a Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, também receberá quatro atrações, das 16h às 19h.

No Segundo Jardim, no bairro de Boa Viagem, e nos parques Tamarineira e das Graças, as celebrações acontecem no domingo (8), no mesmo horário.

Os quatro locais seguirão como palcos para as programações natalinas até o último final de semana de 2024.

Réveillon

Para celebrar a chegada de 2025, a Prefeitura do Recife montará três palcos: no Ibura, na Lagoa do Araçá e no Morro da Conceição, com programação nos dias 30 e 31, além da festa na orla de Boa Viagem.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (6)

Rio Branco

18h - Especial de Natal - Orquestra Frevo Mix

19h - Pastoril Sonho de uma Adolescente

19h40 - Dança de São Gonçalo do Amarante - Bacnaré

20h20 - Auto de Natal Afro-Brasileiro - A Celebração das Yagbás

Sábado (7)

Rio Branco

16h - Música para a Paz - Bandinha Natalina Arco Íris

17h - Pastoril Giselly Andrade

17h40 - O Trompete Encantado

18h30 - Cavalo Marinho Boi Pintado

19h10 - Só pra Rodar - Pochyua

Rua da Aurora

16h - Pastoril Vovó Alzira

16h40 - Boi Mandingueiro - Centro Leão do Norte de Cultura Popular

17h20 - Pastoril Estrela Celeste

18h - Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda

Domingo (8)

Rio Branco

16h - Trio Som Brasil - Orquestra Som Brasil

17h - Perigosas Pastoras

17h40 - Boi de Mainha

18h20 - Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia

Segundo Jardim

16h - Danda e Sua Orquestra Itinerante

16h50 - Pastoril Angel de Brasília Teimosa

17h30 - Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta

18h10 - Cia Trapiá de Dança

Parque da Tamarineira

16h - Pastoril Estrela do Mar

16h40 - Boi Dourado de Limoeiro

17h20 - Pastoril Nossa Senhora do Rosário

18h - Especial de Natal - Orquestra Frevo Mix

Parque das Graças

16h - Reisado Imperial

16h40 - Boi Cara Branca Mostrando a Cara no Ciclo Natalino

17h20 - Pastoril Rosa Mística dos Torrões

18h - Pastoril Tia Nininha

