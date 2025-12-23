A- A+

Mobilidade Ciclofaixa de Olinda funciona em datas especiais no fim de ano Projeto incentiva lazer, atividade física e integração com a Ciclofaixa do Recife durante o período festivo

A Ciclofaixa de Olinda terá funcionamento em datas especiais no fim de 2025 e no início de 2026, oferecendo à população e aos visitantes uma alternativa segura para lazer e mobilidade ativa durante o período de festas. O percurso estará disponível nos dias 25 e 28 de dezembro de 2025 e retorna no dia 4 de janeiro de 2026, integrando as ações do município voltadas à promoção da qualidade de vida.

Lazer e mobilidade em datas comemorativas

A iniciativa reforça o incentivo ao uso da bicicleta, à caminhada e à ocupação saudável dos espaços públicos, especialmente em um período marcado pelo aumento da circulação de moradores e turistas na cidade histórica.

Percurso liga bairros e pontos turísticos

O trajeto da Ciclofaixa começa na ponte sobre o Rio Beberibe, na comunidade da Ilha do Maruim, e segue até a Avenida Ministro Marcos Freire, no bairro de Bairro Novo. Ao longo do caminho, ciclistas e pedestres percorrem áreas urbanas e pontos de interesse turístico, conectando o patrimônio cultural ao cotidiano da cidade.

Integração com a Ciclofaixa do Recife

A Ciclofaixa de Olinda também se conecta à Ciclofaixa do Recife nas proximidades do Shopping Tacaruna. A integração permite um deslocamento contínuo entre os dois municípios, estimulando a convivência metropolitana e ampliando as opções de passeio com segurança e sinalização adequada.

Com informações da assessoria

