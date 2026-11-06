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Mobilidade Ciclofaixa do Recife será desativada nos dois domingos do Enem 2026 Provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas em 8 e 15 de novembro para alunos de todo o Brasil

A ciclofaixa de turismo e lazer do Recife será desativada em virtude da realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo (8).



A medida também vale para o segundo dia de provas, em 15 de novembro. Segundo a prefeitura, a suspensão pretende garantir uma maior segurança viária e mobilidade no deslocamento para a avaliação.

Ao todo, mais de 5 milhões de alunos estão inscritos no Enem 2026 em todo o país. Em Pernambuco, 281,3 mil participam das provas.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens e de Ciências Humanas, além da elaboração de uma redação dissertativa-argumentativa.



Já no segundo dia, os estudantes responderão a questões de Matemática e de Ciências da Natureza.

Os portões abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h em ponto. As provas têm início às 13h30 e vão até às 19h no primeiro dia e até às 18h30 no segundo.

Metrô do Recife

O metrô funcionará em seu horário habitual, das 5h às 22h, durante os dois domingos do Enem.

Apesar da manutenção, os candidatos que utilizarem o transporte para chegar aos locais de prova devem considerar o tempo adicional de espera na Linha Sul, que opera em via singela desde 19 de outubro.

No entanto, a medida não representa a normalização da circulação na Linha Sul. O trecho entre as estações Recife e Largo da Paz, que inclui Joana Bezerra, vem funcionando com apenas uma via nos dois sentidos.

A Linha Sul transporta cerca de 60 mil passageiros por dia e possui 12 estações ao longo de 25,2 quilômetros, ligando o Recife até Jaboatão dos Guararapes.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) orienta os candidatos que dependem do metrô a sair de casa com antecedência para evitar atrasos na chegada aos locais de prova.

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