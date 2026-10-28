Ciclone Arnab deixa três mortos após tocar o solo na Índia
O olho da tempestade, classificada como "muito severa" pelo serviço meteorológico (IMD), encontra-se estacionado no extremo sul do estado de Andhra Pradesh, com rajadas de vento de até 150 km/h
O ciclone Arnab, que atingiu a costa do sudeste da Índia com ventos de força de furacão e chuvas torrenciais, começou a perder força após deixar três mortos.
O olho da tempestade, classificada como "muito severa" pelo serviço meteorológico (IMD), encontra-se estacionado no extremo sul do estado de Andhra Pradesh, com rajadas de vento de até 150 km/h.
O ciclone provocou chuvas intensas, com acumulados de até 30 cm em algumas áreas dos estados de Andhra Pradesh e Odisha, informou o IMD.
"Três pessoas morreram e 31 residências foram danificadas", declarou à imprensa Narendra Singh Bundela, da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) da Índia.
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O estado de Andhra Pradesh foi o mais afetado; as autoridades ainda temem "consequências mais graves com a continuidade das chuvas", após a região ter sido atingida por ventos entre 125 e 135 km/h, com rajadas de até 150 km/h, informou o Departamento Meteorológico da Índia (IMD).
As autoridades preveem que a tempestade perca intensidade gradualmente ao longo da tarde desta quarta-feira (28), até ser reclassificada como uma "depressão severa".
As más condições, com ventos com força de furacão, obrigaram quase 100.000 pessoas a evacuar suas casas em dois estados, informaram as autoridades.