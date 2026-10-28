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Tragédia

Ciclone Arnab deixa três mortos após tocar o solo na Índia

O olho da tempestade, classificada como "muito severa" pelo serviço meteorológico (IMD), encontra-se estacionado no extremo sul do estado de Andhra Pradesh, com rajadas de vento de até 150 km/h

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Um motociclista trafega pela costa da Baía de Bengala durante a chuva em Kakinada, Andhra Pradesh, em 27 de outubro de 2026, antes da chegada prevista do ciclone ArnabUm motociclista trafega pela costa da Baía de Bengala durante a chuva em Kakinada, Andhra Pradesh, em 27 de outubro de 2026, antes da chegada prevista do ciclone Arnab - Foto: Noah Seelam/AFP

O ciclone Arnab, que atingiu a costa do sudeste da Índia com ventos de força de furacão e chuvas torrenciais, começou a perder força após deixar três mortos.

O olho da tempestade, classificada como "muito severa" pelo serviço meteorológico (IMD), encontra-se estacionado no extremo sul do estado de Andhra Pradesh, com rajadas de vento de até 150 km/h.

O ciclone provocou chuvas intensas, com acumulados de até 30 cm em algumas áreas dos estados de Andhra Pradesh e Odisha, informou o IMD.

"Três pessoas morreram e 31 residências foram danificadas", declarou à imprensa Narendra Singh Bundela, da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) da Índia.

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O estado de Andhra Pradesh foi o mais afetado; as autoridades ainda temem "consequências mais graves com a continuidade das chuvas", após a região ter sido atingida por ventos entre 125 e 135 km/h, com rajadas de até 150 km/h, informou o Departamento Meteorológico da Índia (IMD).

As autoridades preveem que a tempestade perca intensidade gradualmente ao longo da tarde desta quarta-feira (28), até ser reclassificada como uma "depressão severa".

As más condições, com ventos com força de furacão, obrigaram quase 100.000 pessoas a evacuar suas casas em dois estados, informaram as autoridades.

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