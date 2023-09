A- A+

Tempestade Ciclone deixa 21 mortos no Rio Grande do Sul O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite, nesta terça-feira (5)

Um ciclone deixou 21 mortos no Rio Grande do Sul, anunciou, nesta terça-feira (5), o governador Eduardo Leite, enquanto as autoridades alertam para possíveis novas enchentes.

"É com muita tristeza que recebi a notícia de que com as águas baixando (...), centenas de pessoas foram resgatadas, mas recebo agora a informação de 15 corpos localizados no município de Muçum. Isso nos causa imensamente dor e faz elevar o número de mortos de 6 para 21", informou o governador, acrescentando que este é o evento climático com maior número de vítimas registradas no estado.

Veja também

Migrantes 248 mil migrantes cruzaram Honduras rumo aos EUA neste ano, um recorde