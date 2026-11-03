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TEMPO Ciclone e frente fria mudam o tempo no Brasil com chuva forte e queda de temperatura Sistema deve provocar chuva forte em diferentes regiões do País, com risco de temporais, e favorecer a entrada de uma nova massa de ar frio

A formação de um ciclone extratropical e a passagem de uma frente fria devem mudar as condições do tempo no Brasil a partir desta quarta-feira (4).

O sistema deve provocar chuva forte em diferentes regiões do País, com risco de temporais, e favorecer a entrada de uma nova massa de ar frio, que fará as temperaturas caírem no Sul e em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste no fim da semana.

Segundo a Climatempo, uma área de baixa pressão começa a se intensificar entre o Paraguai, a Argentina e o Sul do Brasil entre terça, 3, e quarta-feira. A partir desse sistema, uma nova frente fria e um ciclone extratropical devem se formar entre quarta e quinta-feira, 5. O ciclone, de moderada a forte intensidade, deve se organizar próximo ao litoral de Santa Catarina.

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Na quinta-feira, a frente fria avança pelo Sul em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste, aumentando as condições para chuva forte nessas regiões. No dia seguinte, chega ao Espírito Santo, ao norte de Minas Gerais e ao sul da Bahia, enquanto provoca instabilidades em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e no Tocantins.

No sábado, 7, o sistema estará no litoral sul da Bahia e deve favorecer a formação de áreas de instabilidade no interior do Nordeste, especialmente na Bahia, no centro-sul do Maranhão e do Piauí. Também há previsão de chuva no Tocantins e em áreas do Pará e do Amazonas.

A massa de ar frio associada à mudança no tempo começa a influenciar o Sul na quinta-feira. Na sexta, 6, avança sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais. A presença do ar polar deve deixar as temperaturas mais amenas nessas áreas no sábado.

Até a chegada do sistema, porém, o Centro-Sul ainda terá dias de temperaturas elevadas. Uma massa de ar frio que atua sobre o oceano se afasta da costa no início da semana, permitindo maior aquecimento até quarta-feira. As pancadas de chuva continuam previstas em praticamente todo o País, principalmente à tarde e à noite, favorecidas pelo calor e pela umidade.

A Climatempo também prevê temporais antes da chegada da nova frente fria. Na terça e na quarta-feira, o risco é maior no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, além do sul de Mato Grosso do Sul na quarta.

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