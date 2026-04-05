A- A+

tempo Ciclone e frente fria trazem temporais e ventania para o Brasil a partir de segunda (6) Semana que vem será marcada por tempo severo em grande parte do país

A semana que começa neste domingo (5) será marcada por tempo severo em grande parte do país. A formação de um novo ciclone extratropical e o avanço de uma frente fria entre segunda-feira (6) e sexta-feira (10) colocarão as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em alerta para temporais, rajadas de vento de até 90 km/h e queda de temperatura.

O fenômeno começa a ser percebido logo na segunda-feira, como resultado de um forte contraste térmico entre uma massa de ar quente no Paraguai e o ar polar na Argentina. Segundo a Climatempo, o centro do ciclone deve se posicionar sobre o Uruguai e o extremo sul gaúcho na terça-feira (7).

O Rio Grande do Sul sentirá os primeiros efeitos no começo da semana, com ventos de até 80 km/h no litoral sul.

O ciclone, no entanto, vai se deslocar para o oceano sem avançar sobre Santa Catarina, Paraná ou as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Mesmo com o afastamento, o mar deve seguir agitado e com ventos fortes na costa do Sul e do Sudeste.

A tendência é de melhora gradual apenas a partir de sexta-feira (10), quando o fenômeno já estará distante do litoral brasileiro.

Frente fria

Mesmo sem o avanço do ciclone para seus territórios, Santa Catarina e Paraná vão entrar em alerta de risco de temporais a partir de terça-feira devido a chegada de uma frente fria. Nesses estados há previsão de tempestades, principalmente entre a tarde e a noite de terça-feira.

A partir de quarta-feira (8), a frente fria avança para o Sudeste, levando chuva forte para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com destaque para o Triângulo Mineiro, o Sul de Minas, a Zona da Mata e a região metropolitana fluminense. Na quinta-feira (9), a instabilidade se espalha por Minas, Rio e Espírito Santo, enquanto perde força em São Paulo.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul deve enfrentar temporais já na terça-feira (7), com risco de rajadas moderadas a fortes. Entre quarta (8) e quinta-feira (9), a chuva se intensifica em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Veja também