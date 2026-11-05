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TEMPO Ciclone e frente fria trazem temporal e ventos fortes ao Brasil Conforme a Climatempo, o ciclone, de moderada a forte intensidade, deve se organizar próximo ao litoral de Santa Catarina

A atuação de uma frente fria e de um ciclone extratropical altera as condições meteorológicas em grande parte do País nesta quinta-feira, 5. Há risco de temporais e chuvas intensas, além da queda de temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao longo do fim de semana em razão da chegada de uma massa de ar polar.

Conforme a Climatempo, o ciclone, de moderada a forte intensidade, deve se organizar próximo ao litoral de Santa Catarina. Já a frente fria avança, nesta quinta-feira, pelo Sul em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste, aumentando as condições para chuva forte nessas regiões. No dia seguinte, chega ao Espírito Santo, ao norte de Minas Gerais e ao sul da Bahia, enquanto provoca instabilidades em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e no Tocantins.

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No sábado, 7, o sistema estará no litoral sul da Bahia e deve favorecer a formação de áreas de instabilidade no interior do Nordeste, especialmente na Bahia, no centro-sul do Maranhão e do Piauí. Também há previsão de chuva no Tocantins e em áreas do Pará e do Amazonas.

A massa de ar frio associada à mudança no tempo começa a influenciar o Sul nesta quinta-feira. Na sexta, 6, avança sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais. A presença do ar polar deve deixar as temperaturas mais amenas nessas áreas no sábado.

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