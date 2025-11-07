A- A+

ventos Ciclone extratropical no Rio de Janeiro trará ventos de até 100 km/h neste fim de semana; saiba mais Fenômeno é comum, mas, desta vez, passa mais próximo ao continente. Litoral fluminense tem aviso de ressaca para ondas de até 4 metros de altura

O tempo no Rio de Janeiro vai sofrer uma nova virada neste fim de semana. E não será apenas por influência de uma frente fria. Um ciclone extratropical se organiza no sul do Brasil nesta sexta-feira (7) e, até a tarde de sábado, deve chegar ao estado do Rio de Janeiro.



A presença do fenômeno — que é comum de acontecer, só que nem sempre tão próximo ao continente — será marcada, principalmente, por rajadas de ventos fortes, que podem chegar a 100 km/h em parte do território fluminense.

Ventos quentes e a elevação da temperatura vão marcar a chegada do ciclone extratropical combinado à frente fria. No sábado, a capital tem previsão de máxima de 33°C, de acordo a Climatempo.

— Esses fenômenos se organizam no decorrer desta sexta-feira, o ciclone extratropical no sul do Brasil, próximo ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina, com expectativa de ser até o fim desta noite, e a frente fria entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Eles vão avançar ao longo do sábado, por isso o tempo muda a partir da tarde. O ciclone vai passar a cerca de 500 km a 600 km, só que, com uma área de atuação grande, será sentido em todo o estado do Rio de Janeiro — explica Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo.

O ciclone extratropical é um fenômeno natural comum. Desde vez, no entanto, chama a atenção por sua proximidade do continente, e área de atuação, e pela baixa pressão, fator relacionado a sua potência. O estado de São Paulo, por exemplo, já tem a Defesa Civil em alerta para os possíveis riscos que podem ser desencadeados, com previsão de ventos ainda mais fortes, podendo chegar a 115 km/h.

— A formação de ciclone extratropical nessa região já aconteceu muitas outras vezes. Não é nenhuma novidade. Esse está chamando a atenção porque as projeções, as simulações atmosféricas feitas em supercomputadores estão indicando que a pressão do ar vai ficar muito baixa, abaixo de 1 mil hectopascais (hPa). E quanto mais baixa, maior é o risco de tempestades e de ventanias — salienta a meteorologista. — Estamos numa situação especial porque essa área de baixa pressão atmosférica será muito forte, o que pode gerar ventos intensos e instabilidade muito fortes.

A Climatempo prevê que as rajadas de vento podem variar até 100 km/h de acordo com a região do estado do Rio, marca que pode ser atingida no litoral, entre Angra dos Reis e Cabo Frio, e em áreas serranas e de maior altitude. Em outras regiões podem vão ficar entre 60 km/h e 80 km/h.

— A grande preocupação é o sábado. Nesta sexta-feira, no Rio, não acontece nada. Amanhã ainda será um dia bem abafado até o começo da tarde, em seguida, haverá uma queda brusca por conta da mudança da direção dos ventos. Já as pancadas de chuva, de moderada a fortes, serão em todo o estado do Rio, entre a manhã e a noite — diz Josélia Pegorim.

O risco maior para temporais é no interior do estado, nas áreas próximas a Minas Gerais. O tempo volta a mudar no domingo, principalmente ao longo da tarde, com uma grande diminuição dos ventos. O dia, no entanto, seguirá com muita nebulosidade e condições de chuva a qualquer hora com menos intensidade, podendo variar de fraca a moderada. A temperatura cai bastante, em relação ao sábado, e fica amena, com máxima de 22°C na cidade do Rio.

Aviso de ressaca

No fim de semana, o mar estará agitado. A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca válido a partir do meio-dia de sábado, se estendendo até as 21h de domingo. Não são recomendados práticas de esporte, banho e outras atividades, como pesca.



De Paraty, na Costa Verde, a Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, as ondas podem atingir alturas até 3,5 metros de altura, incluindo na capital. Já o litoral entre Arraial e São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, os registros podem ser ainda maiores, com ondas de até 4 metros.

Para a segurança de todos durante o período de ressaca, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) reforça as seguintes orientações:

Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

