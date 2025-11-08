A- A+

RIO DE JANEIRO Ciclone: Os efeitos no Rio nas próximas horas e a previsão do tempo para domingo Entre a noite deste sábado e a madrugada de domingo ainda há previsão de ventos moderados a fortes, com rajadas que podem atingir até 75 km/h

O sábado dos cariocas foi marcado por ventos fortes e por dezenas de quedas de árvores em diferentes pontos da cidade. O fenômeno é um efeito indireto do ciclone extratropical que atua entre as costas de Santa Catarina e São Paulo e deve continuar influenciando o município até a madrugada de domingo.

O meteorologista Ricardo Souza, do Centro de Operações e Resiliência (COR), informou que os ventos mais intensos já passaram pela cidade.

Durante a tarde, as rajadas chegaram a 77,7 km/h na região do Galeão. No entanto, entre a noite deste sábado e a madrugada de domingo ainda há previsão de ventos moderados a fortes, com rajadas que podem atingir até 75 km/h. A expectativa é de chuva fraca e isolada, sem acumulados significativos.

Como há risco de ventos fortes no litoral norte do estado durante a madrugada e a manhã de domingo, a população deve permanecer atenta. Segundo o Climatempo, o território fluminense terá um domingo com muitas nuvens, períodos de sol e chuva fraca a moderada.

No Norte e Noroeste Fluminense, há possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes nesse período.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na cidade do Rio deve variar entre 15°C e 27°C, com ventos predominantemente fracos. A partir de segunda-feira, a previsão indica melhora nas condições meteorológicas.

Entre segunda e quarta-feira, o Alerta Rio prevê que um sistema de alta pressão influenciará o tempo na capital, provocando redução gradativa da nebulosidade. Não há previsão de chuva, e os ventos devem permanecer fracos a moderados.

A meteorologista Andréa Ramos explicou como o ciclone extratropical permanece sobre o oceano, entre as costas de Santa Catarina e São Paulo, mas organiza uma frente fria que influencia o tempo no Rio de Janeiro.

O ciclone extratropical fica no oceano. O que ele organiza é uma frente fria, e é essa frente fria associada a ele que está influenciando o Rio de Janeiro. Ele não se desloca para o continente e tende a se mover para o leste ou descer em direção ao sul. O que estamos sentindo agora é justamente o efeito dessa frente fria organizada pelo ciclone disse.

Ela também destacou que o fenômeno não deve ser confundido com o tornado registrado no Paraná.

O tornado é um redemoinho de vento que toca o solo, formado a partir de um centro de baixa pressão devido à instabilidade na base das nuvens de tempestade. Quando esse redemoinho atinge a superfície, ele é caracterizado como tornado e pode provocar ventos acima de 100 ou até 150 km/h explicou a meteorologista.

