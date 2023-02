Ciclone Freddy deixa quatro mortos em Madagascar

A- A+

Quatro pessoas morreram e quase 17 mil ficaram desabrigadas na passagem do ciclone Freddy por Madagascar, informou o Escritório Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (BNGRC).

O primeiro balanço da agência registra quatro mortos, 16.600 desabrigados, quase 3.300 casas inundadas e mais de 11 mil deslocados, a maioria alojados preventivamente em abrigos de emergência.

"Freddy trouxe menos chuva e os danos registrados foram provocados quase exclusivamente ao vento", declarou à AFP Faly Aritiana Fabien, do BNGRC.

O ciclone tocou o solo no leste do país na região de Mananjary na terça-feira à noite e nesta quarta-feira (22) avançava no sentido oeste.

A cidade costeira de 25 mil habitantes foi devastada no ano passado pelo ciclone Batsirai, que matou mais de 130 pessoas.

Madagascar, um dos países mais pobres do mundo, enfrenta há vários meses uma seca extrema em uma vasta área do sul do país, o que provoca desnutrição aguda e focos de fome.

