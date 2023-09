A- A+

TRAGÉDIA CLIMÁTICA Ciclone: mortes no Rio Grande do Sul chegam a 27; é a maior tragédia climática do estado Corpos de seis vítimas foram encontrados em Roca Sales (RS), no vale do Taquari; SC registrou um óbito

Com mais seis vítimas confirmadas nesta quarta-feira (6), subiu para 28 o número de mortes no Sul do Brasil após a passagem de um ciclone pela região. A informação é do R7. Do total, 27 foram no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina.

Nesta quarta, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul anunciou que encontrou seis corpos no município de Roca Sales, na região do vale do Taquari, muito afetada pelas enchentes causadas pelo ciclone.

No município de Muçum (RS), foram localizados 15 corpos. Mais de 80% da cidade ficou alagada. "É o maior volume de mortes em um evento climático no estado do Rio Grande do Sul", disse o governador Eduardo Leite (PSDB), na ocasião.





Também houve mortes em Mato Castelhano, Ibiraiaras, Passo Fundo e Lajeado, onde uma mulher morreu enquanto estava sendo resgatada. A moradora chegou a ser retirada da água por um policial militar, mas o cabo que sustentava o PM e a vítima se rompeu quando eles se aproximavam do helicóptero, fazendo com que ambos caíssem de aproximadamente 20 metros de altura sobre o rio Taquari.

Área inundada em Lajeado, no Rio Grande do Sul, após a passagem de um ciclone extratropical (Foto: Reprodução / Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul)

As equipes de resgate estão concentradas na região dos vales e têm trabalhado incansavelmente para localizar sobreviventes e recuperar os corpos das vítimas desde o início das enchentes, na madrugada de segunda-feira (4).

No total, as fortes chuvas já deixaram 3.084 desalojados e 1.670 desabrigados no Rio Grande do Sul desde o domingo (3). Muitas casas sofreram danos por conta da ventania, da chuva forte e do granizo. Houve queda de energia em dezenas de cidades. Além disso, ainda há muitos pontos de alagamento.

