METEOROLOGIA Ciclone no Rio: fenômeno perde força, mas chega ao Sudeste com ventos de até 70km/h Meteorologista diz que fenômeno não será mais tão intenso quanto os modelos indicavam no começo da semana

Durante a semana, os modelos meteorológicos apontavam a possibilidade de formação de um ciclone-bomba no Rio Grande do Sul, mas o fenômeno perdeu intensidade durante o deslocamento. Segundo o Climatempo, um ciclone chegará, até domingo, no Rio de Janeiro e São Paulo, levando chuva forte, ventania e elevando o nível do mar. Em razão desse fenômeno, o Rio de Janeiro terá ondas que podem passar de três metros de altura e ventos de até 70km/h.

De acordo com Carine Gama, meteorologista do Climatempo, o ciclone é uma área de baixa pressão atmosférica, que associada com uma frente fria criou um sistema frontal que estava ganhando intensidade conforme avançava pela região Sul. Em uma nova análise, ela apontou que o ciclone não será mais tão intenso quanto os modelos meteorológicos indicavam no começo da semana, e que a possibilidade de formação do ciclone-bomba é baixa. Formado quando a pressão atmosférica no centro do ciclone baixa significativamente, ele costuma causar estragos quando formado próximo da costa.

— Haverá o ciclone, mas no mar. Ele estará afastado da costa do Sudeste e não terá potencial destrutivo sobre a gente. Ventos mais fortes são esperados para este sábado no Rio de Janeiro, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A atenção maior deve ficar por conta das ondas que podem chegar ou passar de 3 metros na costa do Sul e do Sudeste em função do ciclone — explica Wanderson Luiz, meteorologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Como o ciclone estará distante da costa, a maior consequência de sua passagem se dará na agitação do mar. Os cariocas podem esperar rajadas fortes de vento, que podem chegar a 70 km/h, e um mar agitado, com ressaca. As ondas poderão passar de três metros de altura de domingo, dia 2, até terça-feira, dia 4, segundo informações do Climatempo.

Previsão do tempo para o fim de semana

No sábado (01), a aproximação e passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste influenciará o tempo ocasionando pancadas de chuvas nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhada de rajadas de vento moderado a forte. A chuva poderá passar de 10mm/h.

No domingo (02/04), após a passagem desta frente fria, ventos úmidos manterão o tempo instável no Rio. O céu ficará nublado e chuva de fraca a moderada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão de moderados a fortes, principalmente na madrugada e manhã e as temperaturas em declínio.

