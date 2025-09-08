A- A+

PREVISÃO Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h Nos três Estados do Sul brasileiro também incide um alerta amarelo do Inmet para o risco de tempestade

A formação de um novo ciclone perto da costa da região Sul do Brasil nesta segunda-feira, 8, e a chegada de uma frente fria, associada ao fenômeno, ampliam a instabilidade climática sobre o Rio Grande do Sul, que deve registrar temporais e fortes ventos ao menos até terça-feira, 9, de acordo com alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

"O risco de temporal e chuva mais volumosa é alto, sobretudo no oeste e sul do estado e a semana começa com risco alto de temporal na Grande Porto Alegre, região central e no litoral do Estado.

Nos três Estados do Sul do País também incide um alerta amarelo do Inmet para o risco de tempestade. O mesmo aviso também atinge o Mato Grosso do Sul, que fica na região Centro-Oeste do Brasil.

Na serra gaúcha, no oeste, sul e litoral de Santa Catarina a situação é de atenção para ocorrência de pancadas moderadas a forte.

"Os ventos ficam mais intensos em grande parte da região com rajadas desde o sul do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul, variando entre 51 a 70 km/h", alerta a Climatempo.

Segundo a empresa de meteorologia, chove moderado no norte de Santa Catarina e na região do Vale do Itajaí. "Não chove em Curitiba, mas, a segunda ainda será gelada na capital e o mar fica agitado na costa do Rio Grande do Sul", acrescenta a empresa de meteorologia.

Outros alertas pelo Brasil



Segundo o Inmet, há também alerta para chuvas intensas no Amazonas e baixa umidade do ar em cidades das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do País, incluindo São Paulo.

Também incide um aviso de alerta amarelo de perigo potencial para ventos costeiros entre o litoral do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, incluindo o litoral paulista, válido até terça-feira, 9. Entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o alerta está na cor laranja, que indica perigo.

Há ainda um alerta amarelo para perigo potencial de vendaval que atinge Mato Grosso do Sul, São Paulo e trechos de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tem validade também até esta terça-feira.



