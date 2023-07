A- A+

fenômeno Ciclone provoca rajadas de vento e destruição em estados do Sul e Sudeste do Brasil Imagens que circulam nas redes sociais mostram a força do ciclone, que deixou estragos materiais e mortes

Estados da Região Sul e Sudeste do Brasil sofrem com a passagem de um ciclone extratropical, que provoca temporais, rajadas de vento e destruição em algumas cidades.

O fenômeno começou a se intensificar na noite da última quarta (12) e se afasta da América do Sul nesta sexta-feira (14). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a força do ciclone, que provocou mortes, quedas de árvores, casas destelhadas e até um caminhão tombado na pista devido à ventania.

No Rio Grande do Sul, um idoso de 68 anos morreu depois que sua casa foi atingida pela queda de uma árvore. Outras 23 pessoas ficaram feridas.

Em Santa Catarina, uma queda de árvore também vitimou um homem na cidade de Brusque. Em São Paulo, duas pessoas morreram por decorrência do fenômeno.

Até a última atualização divulgada pelo governo do Rio Grande do Sul, nessa quinta-feira (14), 49 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas, vendavais e queda de granizo causadas pelo ciclone.

Na cidade de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, a passagem do ciclone causou vendavais com ventos que chegaram a atingir 146,9 quilômetros por hora.

Outras cidades como Canguçu, Canela e Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e Joaçaba e Chapecó, em Santa Catarina, também registraram vendavais.

Segundo o serviço de meteorologia MetSul, o ciclone extratropical se afasta rapidamente da América do Sul e está sobre o Oceano Atlântico. No início desta sexta-feira (14), o centro do ciclone se encontrava em mar aberto a mais de dois mil quilômetros a sudeste da costa gaúcha.

