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Saúde Ciclosporíase: por que doença causadora de "diarreia explosiva" pode matar? Surto já atingiu nove estados dos EUA; em Michigan, o condado de Wayne concentra o maior número de infecções, com 1.379 registros

Duas pessoas morreram em Michigan, nos Estados Unidos, após serem diagnosticadas com ciclosporíase.

Ambos apresentavam doenças preexistentes, o que pode ter agravado o quadro de desidratação decorrente da diarreia "explosiva" causada pela doença infecciosa, como informaram as autoridades de saúde.

O estado já contabiliza 11.234 casos relacionados ao surto, além de 193 internações. Apenas entre sexta-feira e segunda-feira, foram confirmados mais 461 novos casos.

O surto já atingiu nove estados americanos: Michigan, Virgínia Ocidental, Oklahoma, Pensilvânia, Ohio, Kentucky, Kansas, Indiana e Illinois.

Em Michigan, o condado de Wayne concentra o maior número de infecções, com 1.379 registros. Adultos entre 30 e 39 anos formam a faixa etária mais afetada.

A ciclosporíase é causada pelo parasita Cyclospora e provoca sintomas como diarreia intensa, náuseas, cólicas abdominais, perda de apetite e outros problemas gastrointestinais.

Embora normalmente não seja considerada uma doença fatal, ela pode representar risco para pessoas com condições médicas graves, especialmente quando há desidratação.

As autoridades investigam a origem da contaminação e apontam como principal suspeita alface iceberg fornecida por operações da empresa Taylor Farms no centro do México. O produto foi distribuído para redes de restaurantes e supermercados, mas os investigadores afirmam que outras possíveis fontes de contaminação ainda estão sendo analisadas.

Menos frequente, o parasita também já foi encontrado no Brasil. Segundo um informe do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (Cievs - SES/SP), desde 1995 vários surtos de ciclosporíase foram documentados nos EUA e no Canadá e, em 2000, houve um primeiro surto da doença em General Salgado, cidade do interior paulista.

Foram mais de 350 casos de diarreia ligados ao parasita. Outros casos já foram confirmados no estado e também em Goiás.

O tempo de incubação do parasita, intervalo entre a infecção e o aparecimento dos sintomas, costuma ser de aproximadamente uma semana, mas pode variar de dois dias a duas semanas ou mais.

Se não for tratada, a doença pode durar de alguns dias a mais de um mês. Os sintomas podem desaparecer e depois retornar uma ou mais vezes.

O parasita se espalha principalmente quando as pessoas ingerem alimentos ou água contaminados com fezes.

Ele precisa permanecer no ambiente por pelo menos uma a duas semanas para se tornar infectante. Por isso, a transmissão direta de pessoa para pessoa é considerada improvável.

A doença pode ser tratada com diversos medicamentos. A maioria das pessoas com sistema imunológico saudável se recupera da ciclosporíase eventualmente, mesmo sem tratamento.

No entanto, sem ele, a doença pode durar de alguns dias a um mês ou mais.

De acordo com os CDC, nem sempre a infecção pelo parasita gera sintomas. Quando se manifesta, pelo fato de o agente atacar o intestino delgado, geralmente causa diarreia aquosa com evacuações frequentes e, por vezes, “explosivas”.

Além disso, pode provocar perda de apetite, cólicas abdominais, náuseas, gases, fadiga e, em alguns casos, vômitos.

Para evitar a contaminação, os CDC recomendam lavar as mãos com água e sabão antes e depois de manusear ou preparar frutas e vegetais; higienizar bem todas as frutas e vegetais em água corrente antes do consumo;, esfregar itens de casca firme, como melões e pepinos, com uma escova própria para alimentos; cortar e descartar áreas danificadas ou machucadas antes de prepará-los e consumi-los e armazenar frutas e vegetais cortados, descascados ou cozidos o mais rápido possível (dentro de duas horas).

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