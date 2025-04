A- A+

Recife Prefeitura do Recife anuncia construção de ciclovia na avenida Mascarenhas de Moraes Primeira etapa do projeto será feita com recursos da Aena e abrange 3,6 km entre a avenida General McArthur e a divisa com Jaboatão dos Guararapes

A Prefeitura do Recife anunciou que vai realizar a implantação de uma nova ciclovia na Avenida Mascarenhas de Moraes, um dos principais corredores viários da cidade.

A primeira etapa do projeto compreende um trecho de 3,6 km, entre a avenida General McArthur e a divisa com Jaboatão dos Guararapes. Com um investimento de R$ 5 milhões, essa fase será financiada pela empresa Aena Brasil como medida mitigadora das obras de reforma e ampliação do Aeroporto Internacional do Recife.

Além dessa intervenção, a gestão municipal também construirá outro trecho da ciclovia, ligando o aeroporto à futura Ponte Júlia Santiago, que conectará os bairros de Areias e Imbiribeira, Zona Oeste e Sul do Recife, respectivamente.

Para essa segunda fase, serão investidos R$ 2,7 milhões. Ou seja, no total, a nova ciclovia contará com R$ 7,7 milhões de investimento entre as suas duas etapas.

O prefeito do Recife, João Campos, junto ao ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e Joaquim Rodriguez, diretor-geral da Aena, fez o anúncio da ciclovia.

“Hoje é um dia especial, porque estamos dando ordem de serviço para, nos próximos dias, já começar uma obra muito esperada, que é a ciclovia da avenida Mascarenhas de Moraes. Mas o que é que a gente está dizendo com isso? Estamos falando de uma integração cicloviária, que é muito importante, porque agora vai ser possível sair do aeroporto de bicicleta, em um espaço que liga as mais diversas regiões da cidade”, explicou o gestor a respeito da nova ciclovia.

O projeto faz parte do Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana do Recife (PDC) e será implantado ao longo do canteiro central da avenida, nos dois sentidos, preservando a arborização existente e minimizando o impacto nas faixas de rolamento e travessias de pedestres.

A ciclovia terá 4,8 km de extensão, combinando trechos unidirecionais e bidirecionais, com largura de um metro por sentido. O projeto também inclui a implantação de áreas de espera, ilhas, refúgios e outros dispositivos para garantir a segurança dos ciclistas.

Drenagem

Também dentro do projeto de requalificação urbana na avenida Mascarenhas de Moraes, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) implantou nova rede de drenagem pluvial, no trecho compreendido entre a avenida Centenário Alberto Santos Dumont e a Praça Ministro Salgado Filho, nas proximidades do Aeroporto, no bairro do Ibura, Zona Sul da capital pernambucana. O valor da intervenção foi de R$ 1,5 milhão.



Veja também