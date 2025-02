Cid diz em delação que Bolsonaro ordenou monitoramento de Moraes por suspeita de encontros

A- A+

Em seu acordo de delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro determinou o monitoramento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por desconfiar que ele estava se encontrando com o então vice-presidente Hamilton Mourão, em São Paulo.

"Um dos motivos foi o fato de que o então presidente havia recebido uma informação de que o general Mourão estaria se encontrando com o ministro Alexandre de Moraes em São Paulo. Que foi uma maneira de verificar se essa informação era verdadeira ou não", diz um trecho da transcrição do depoimento de Cid.

Os depoimentos de Cid foram revelados nesta quarta-feira após o ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes tirar o sigilo do processo.



Nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Bolsonaro, o ex-ministro Braga Netto e mais 32 pessoas por participação em uma trama golpista para mantê-lo no poder após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. A denúncia foi oferecida pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e será apreciada pela Primeira Turma da Cor

