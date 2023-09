A- A+

MAURO CID Cid é recebido em casa por pai general, esposa e filhas, em rua protegida por soldados do Exército Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tem segurança da Polícia do Exército com dois soldados em cada esquina

Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente coronel Mauro Cid foi recebido neste sábado pela mulher, as filhas e o pai, o general Mauro Lourena Cid.



Ele deixou a prisão no Batalhão de Polícia do Exército, que fica a 500 metros da casa onde a sua família mora no Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília.

Os familiares do militar o estavam esperando na entrada da casa, quando ele chegou acompanhado do advogado Cezar Bitencourt. O defensor ficou na residência por cerca de trinta minutos e depois foi embora.





A casa dele, em Brasília, tem segurança da Polícia do Exército com dois soldados em cada esquina. Ele está entre os conjuntos 8 e 9 da Quadra e Residentes Oficiais.

A distância da família foi uma das razões que pesou na decisão de Cid de fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal.



Ele estava preso desde o dia 3 de maio envolvido em investigações da PF sobre falsificação no cartão de vacinas, planos para um golpe de Estado e venda de presentes recebidos pela Presidência.

Antes de ir para casa, Cid colocou a tornozeleira eletrônica e passou por exame de corpo delito no IML.

