Luto Cid Moreira rompeu com os dois filhos nos últimos anos de vida; entenda Rodrigo e Roger Moreira chegaram a entrar na Justiça pedindo o atestado de senilidade do apresentador

Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira aos 97 anos em Petrópolis, Região Serrana do Rio, viveu os últimos anos de vida rompido com os filhos Rodrigo e Roger Moreira. A família chegou a travar uma disputa judicial, movida pelos dois contra Cid e sua mulher, Fátima Sampaio Moreira, que foi arquivada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2023.

Entenda o processo

Em 2021, Rodrigo e Roger pediram judicialmente a interdição do pai, alegando que Fátima, com quem Cid mantinha um relacionamento desde 2000, estava usufruindo do patrimônio do apresentador de forma indevida. Eles a acusaram de vender 11 dos 18 imóveis do pai, transferir R$ 40 milhões para o exterior e mantê-lo em cárcere privado.

Em entrevista ao UOL, em julho de 2022, Cid disse que comprovu a sanidade mental na Justiça e que os filhos "erraram de uma maneira definitiva" por "interesse financeiro". Na mesma época, Roger tornou públicos áudios para tentar comprovar que a relação entre o pai e Fátima começou enquanto ele era casado com a mãe dele, Ulhiana Naumtchyk.

"Cid contratou a Fátima como jornalista para uma prestação de serviços, mas ficou claro que era outra coisa. A minha mãe descobriu, e a separação foi inevitável", disse Roger.

Os relacionamentos de Cid Moreira

Rodrigo, o mais velho, é filho de Cid com Olga Verônica Radenzev Simões, com quem ele ficou casado de 1970 e 1972. Depois, o apresentador passou a se relacionar com Ulhiana Naumtchyk Moreira, com quem ficou por cerca de 20 anos. Roger é sobrinho dela e foi adotado legalmente pelo casal em meados dos anos 1990, quando ele tinha cerca de 15 anos.

Roger disse em programas de TV que chegou a entrar Justiça contra o pai também por abandono afetivo, intelectual, homofobia e danos morais.

Cid também era pai de Jaciara, fruto do primeiro casamento dele, com Nelcy Moreira. A filha morreu em 2020, por causa de uma enfisema pulmonar.

"Ela poderia ser uma grande apresentadora. Mas a droga... surgiu a droga e ela não conseguiu", comentou Cid, falando sobre o vício em cigarro.

Jaciara teve um filho, Alexandre, que morreu aos 21 anos após um acidente de carro. O apresentador expressou o desejo, antes de morrer, de ser enterrado em Taubaté, onde nasceu, ao lado da primeira mulher, da filha e do neto.

Desde 2000, Cid Moreira era casado com a jornalista Fátima Sampaio. Os dois se conheceram quando ela foi entrevistá-lo.

