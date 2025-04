Cidadã americana de 2 anos é deportada 'sem processo significativo', suspeita juiz nos EUA

A- A+

Um juiz federal na Louisiana expressou preocupação na sexta-feira de que o governo Trump tenha deportado uma cidadã americana de 2 anos para Honduras "sem nenhum processo significativo" e contra a vontade de seu pai.

Em uma breve ordem emitida pelo Tribunal da Louisiana, o juiz Terry A. Doughty questionou por que o governo havia enviado a criança — conhecida nos documentos do tribunal apenas como VML — para Honduras com sua mãe, embora seu pai tivesse buscado em uma petição de emergência na quinta-feira impedir que a menina fosse enviada para o exterior.

“O governo alega que tudo isso é aceitável porque a mãe deseja que a criança seja deportada com ela”, escreveu a juíza Doughty, uma conservadora indicada por Trump. “Mas o tribunal não sabe disso.”

Afirmando que “é ilegal e inconstitucional deportar” um cidadão americano, o juiz Doughty marcou uma audiência para 16 de maio para explorar sua “forte suspeita de que o governo acabou de deportar uma cidadã americana sem nenhum processo significativo”.

O caso da VML é o mais recente desafio à legalidade de vários aspectos dos esforços agressivos de deportação do presidente Trump. O governo já foi impedido por sete juízes federais em tribunais de todo o país de remover migrantes venezuelanos acusados de serem membros de gangues para El Salvador, sob um estatuto de guerra raramente invocado.

O governo também causou alvoroço ao deportar indevidamente um homem de Maryland, Kilmar Armando Abrego Garcia, para El Salvador e, até o momento, se recusar a trabalhar para trazê-lo de volta.

De acordo com os documentos do tribunal, a menina de 2 anos acompanhou sua mãe, Jenny Carolina Lopez Villela, e sua irmã mais velha, Valeria, a uma reunião de imigração em Nova Orleans na terça-feira, quando foram detidas por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA.

A Sra. Lopez Villela tinha sua remoção acelerada do país marcada para sexta-feira. E em um documento apresentado ao Juiz Doughty, os advogados do Departamento de Justiça alegaram que ela "comunicou aos agentes do ICE que queria manter a custódia de VML e que VML fosse com ela para Honduras".

Mas em uma petição apresentada pela guardiã da criança, Trish Mack, na quinta-feira, o pai dela alegou que, ao falar brevemente com a Sra. Lopez Villela, pôde ouvi-la e às crianças chorando. O pai a lembrou, segundo a petição, que "a filha deles era cidadã americana e não podia ser deportada".

O pai, que não foi identificado pelo nome na petição, tentou dar à Sra. Lopez Villela o número de telefone de um advogado, mas ele alega que os funcionários interromperam a ligação.

Violação de direitos fundamentais

A detenção de VML “não tem qualquer fundamento legal e viola seus direitos fundamentais ao devido processo legal”, afirma a petição.

“Ela solicita a ação urgente deste tribunal e pede que este ordene sua libertação imediata à sua guardiã, Trish Mack, que está pronta e aguardando para levá-la para casa.”

O juiz Doughty disse em sua ordem que tentou investigar o que havia acontecido por conta própria, tentando falar com a Sra. Lopez Villela por telefone na sexta-feira, pouco depois do meio-dia, para "avaliar seu consentimento e direitos de custódia".

O juiz expressou preocupação com o fato de o avião que transportava a mãe e suas filhas já estar "sobrevoando o Golfo da América".

Suas suspeitas foram confirmadas, escreveu ele, quando um advogado do Departamento de Justiça lhe informou, às 13h06 daquele dia, que a Sra. Lopez Villela e presumivelmente seus filhos "tinham acabado de ser libertados em Honduras".

A Casa Branca e o Departamento de Segurança Interna não responderam imediatamente às mensagens solicitando comentários.

