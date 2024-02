Cidadã americana é presa na Rússia acusada de traição após doar R$ 250 para a Ucrânia

A- A+

A principal agência de segurança da Rússia disse na terça-feira (20) que prendeu um cidadão com dupla nacionalidade, da Rússia e dos Estados Unidos, sob acusações de cometer traição estatal ao arrecadar fundos para a Ucrânia.

O Serviço de Segurança Federal, conhecido como F.S.B., identificou a detida como uma mulher de 33 anos que mora em Los Angeles. Afirmou num comunicado que ela arrecadou dinheiro para uma organização ucraniana que comprou armas e outros equipamentos para os militares ucranianos.

Perviy Otdel, um grupo de advogados russos especializados em casos envolvendo acusações de traição e outras alegações politicamente carregadas, disse que a mulher foi acusada de traição por enviar pouco mais de US$ 50 para a Razom for Ukraine, uma organização sem fins lucrativos com sede em Nova York que envia assistência ao país.

O meio de comunicação russo Media Zona a identificou como Ksenia Karelina. Perviy Otdel a identificou como Ksenia (Karelina) Khavana, sendo Karelina provavelmente seu nome de solteira.

O FSB disse que a mulher foi presa na cidade de Yekaterinburg, no centro da Rússia. A RIA Novosti, uma agência de notícias estatal russa, publicou um vídeo que dizia mostrar a mulher, usando um chapéu branco que cobria os olhos, sendo algemada e escoltada por agentes mascarados do serviço de segurança.

Se condenada, ela pode pegar até 20 anos de prisão.

A detenção de cidadãos americanos em solo russo nos últimos anos levantou suspeitas de que o Kremlin os vê como activos valiosos a serem negociados por russos de alto perfil mantidos sob custódia nos Estados Unidos e noutros países ocidentais.

No mesmo dia em que a detenção da mulher foi anunciada, um tribunal de Moscovo rejeitou um apelo de Evan Gershkovich, um repórter americano do The Wall Street Journal que a Rússia prendeu na Primavera passada sob acusação de espionagem, para levantar a sua prisão preventiva. Decidiu que Gershkovich – que, juntamente com o seu empregador e o governo americano, negou a acusação contra ele – deve permanecer na prisão pelo menos até ao final de março.

O número de casos de traição estatal na Rússia tem crescido constantemente desde a invasão em grande escala da Ucrânia no início de 2022. No ano passado, cerca de 50 pessoas foram acusadas do crime, de acordo com Perviy Otdel, desde críticos de alto nível do Kremlin a um estudante acusado de fotografar formações do Exército Russo em sua cidade.

Um tribunal em Yekaterinburg estava programado para ouvir um recurso da mulher recém-presa na terça-feira, de acordo com o site do tribunal, que também informava que ela foi acusada de traição.

De acordo com o perfil de Karelina na VK, rede social russa, ela recebeu a cidadania dos Estados Unidos em 2021. Seu perfil, que também a identificava como estudante da Universidade de Maryland em Baltimore, dizia que ela havia se formado na Universidade Federal dos Urais em Ecaterimburgo em 2014.

Perviy Otdel disse que a mulher foi presa no final de janeiro e acusada de traição em 7 de fevereiro.

