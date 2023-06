Cidade cinematográfica montada em Petrolina atrai famílias para curtir o São João

A- A+

Com o objetivo de promover a cultura e tradição nordestina, o São João de Petrolina, no Sertão do estado, montou, além de uma programação recheada de atrações, a "Vila São Franscisco", uma cidade cinematográfica que simula dos festejos juninos em pequenas cidades.

O espaço, que ficará aberto até o dia 25 de junho, data de encerramento das festividades juninas da cidade, está localizado na entrada do Pátio de Eventos Ana das Carrancas. A Vila São Franscisco conta com réplicas de prédios históricos de Petrolina, como a Igreja Matriz e a antiga Estação Ferroviária, além de casas que simulam botecos e uma praça.

Durante os festejos, as famílias que comparecem ao local podem aproveitar um espaço projetado para uma diversão mais tranquila, com apresentações culturais de quadrilha junina e forró pé de serra. Édson Gonçalves e Fernanda Souza, que levaram o filho de três anos, Miguel de Souza, pela segunda vez ao espaço, destacaram a qualidade da Vila São Francisco.

“Nesse ano, chegamos um pouquinho mais cedo para usufruir melhor da vila, e é um espaço ideal pro meu filho, onde ele pode brincar à vontade. Super recomendo que outras famílias possam vir e trazer seus filhos e filhas para a Vila São Francisco e dá para curtir bastante mesmo. Miguel mesmo está brincando que não para!”, destacou Édson.

A Vila São Francisco conta ainda com apresentações do Trio Ivan do Acordeon, das 20h às 22h, durante os dias de festa, além do casal de atores recifenses, Mart Júpiterquest e Anitson Monique. Os artistas participam pela terceira vez do São Joao de Petrolina, fazendo um trabalho de animação, e preferem ser chamados de ‘prefeito’ e ‘primeira-dama’, exaltando a cultura nordestina.

