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Croácia Cidade da Croácia restringe venda de álcool para conter turistas bêbados Parlamento croata alterou uma lei para permitir que as prefeituras definam os horários de venda de álcool no comércio a fim de "proteger a saúde pública

Uma cidade turística da Croácia se tornou nesta terça-feira (14) a primeira localidade do país a restringir a venda de álcool durante a noite em estabelecimentos comerciais, com o objetivo de conter os distúrbios provocados pelo consumo.

Nos últimos anos, a imprensa local e as redes sociais se encheram de fotos e vídeos de turistas embrigados bebendo nas ruas, urinando em público, fazendo barulho ou incomodando os moradores, principalmente durante a noite.

Em maio, o Parlamento croata alterou uma lei para permitir que as prefeituras definam os horários de venda de álcool no comércio a fim de "proteger a saúde pública, a ordem pública, o patrimônio cultural e o meio ambiente".

A prefeitura da cidade de Makarska, no sul do país, na costa do Adriático, proibiu nesta terça-feira a venda de álcool entre 21h e 6h.

A medida não se aplica a bares nem a restaurantes.

"Nosso objetivo não é impor proibições pelo simples fato de proibir, mas preservar a ordem, a tranquilidade e um ambiente agradável em nossa cidade, tanto para os moradores quanto para os visitantes", declarou o prefeito Zoran Paunovic, citado pela agência Hina.

"Fico satisfeito por assumirmos a liderança na Croácia nessa questão", acrescentou.

Makarska, que tem 13 mil habitantes, recebeu cerca de 340 mil turistas no ano passado.

O prefeito de Split, outro destino turístico popular também conhecido pelo turismo de excessos com álcool, anunciou que igualmente restringirá a venda de bebidas alcoólicas.

Split, cerca de 400 km ao sul da capital, Zagreb, desenvolveu-se em torno do antigo palácio do imperador romano Diocleciano.

A cidade costeira de Zadar e a ilha de Hvar também afirmaram que estudam adotar medidas semelhantes.

O turismo é um setor fundamental para a economia da Croácia e representa aproximadamente 20% de seu PIB.

No ano passado, o país, que tem 3,8 milhões de habitantes, recebeu cerca de 22 milhões de turistas.

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