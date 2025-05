Cidade de Chiclayo festeja Papa Leão XIV, naturalizado peruano, em meio a fervor popular

A- A+

"O Papa é chiclayano. Viva o Papa!", repetiam em coro dezenas de fiéis, tomados pela emoção, em frente à catedral de Chiclayo, no norte do Peru, onde Leão XIV foi bispo durante oito anos.

Entre cânticos, orações e aplausos, todos expressavam, na noite de quinta-feira, a emoção e o orgulho por terem convivido com o monsenhor Robert Francis Prevost, recém-nomeado Pontífice, o primeiro nascido nos Estados Unidos, que passou mais de 20 anos no Peru, país do qual também se tornou cidadão.

— Todos os chiclayanos, todos os peruanos, todos os católicos estão muito emocionados, mas ainda mais os chiclayanos por terem tido o monsenhor Robert, que agora é Papa, e tê-lo tido tão perto — disse Lula Botey, gerente de uma agência imobiliária.



Em seu primeiro discurso no Vaticano, grande parte falado em italiano, o novo Papa, de 69 anos, saudou brevemente em espanhol sua "querida diocese de Chiclayo", onde foi bispo entre 2015 e 2023, prestando homenagem ao seu "povo fiel".

— Foi realmente comovente, não paramos de chorar — contou a mulher de 45 anos, lembrando de suas "homilias maravilhosas", durante as quais "invocava muito a caridade" e "exortava os políticos a pensarem no bem comum".

Diante do vigário, um cartaz apresentava o novo Pontífice, acompanhado da inscrição: "O Papa tem coração chiclayano!". As pessoas se juntaram para posar em frente ao cartaz.

O novo Papa também colocará Chiclayo no mapa múndi, para além de sua fama de destino gastronômico.

Leão XIV "vai fazer com que Chiclayo fique no olho do mundo", alegrou-se Víctor Becerra, um empresário de 23 anos, enquanto Bernardo Víctor Heredia David, ex-professor de teatro de 81 anos, ainda tinha dificuldades em acreditar na nomeação de seu antigo bispo como sumo pontífice.

— Foi uma surpresa! — afirmou, incrédulo, expressando "a grande satisfação" de ter podido conversar pessoalmente com ele após a morte de sua esposa, em 2022.

Era um homem "muito humilde, muito simples", com uma "familiaridade" que fazia o outro "sentir-se bem".

A poucos passos da catedral, o restaurante Las Américas exibia com orgulho um cartaz com a inscrição: "O Papa comeu aqui". Rodrigo Couto Vásquez, gerente do estabelecimento, assinalava com entusiasmo o gosto do sucessor do papa Francisco pela boa mesa, e em particular pelo "chicharrón" (frango frito) com molho Las Américas.

