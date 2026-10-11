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Pernambuco Cidade de Jaqueira, na Zona da Mata Sul, inaugura Santuário de Nossa Senhora Aparecida Padroeira da cidade, Nossa Senhora Aparecida ganhou ainda uma imagem de 16 metros em sua homenagem

A cidade de Jaqueira, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, inaugura, nesta segunda-feira (12), um santuário em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Padroeira do Brasil é padroeira do município há 28 anos. Nossa Senhora Aparecida ganhou ainda uma imagem de 16 metros em sua homenagem. A estrutura levou aproximadamente um ano para ficar pronta.

Localizado em um dos pontos mais altos da cidade, na Rua Projetada, s/n, no Alto da Boa Vista, o santuário terá acesso gratuito e aberto como espaço público para moradores e visitantes.

Construído pela Prefeitura de Jaqueira, o atrativo é pioneiro na Mata Sul de Pernambuco e se destaca pelo potencial símbolo de fé e do turismo religioso, oferecendo à população e aos visitantes um novo ponto de encontro entre os fiéis, com o santuário e também a capela.

De acordo com Ridete Pellegrino, prefeita de Jaqueira, a cidade vem se preparando para este novo marco no município e convida todos para prestigiar a programação.

"A gente que é católico, só em olhar, já traz a nossa fé na nossa mãe, na nossa padroeira do Brasil e na padroeira da nossa cidade, que é Nossa Senhora Aparecida", comentou.

De acordo com o padre José Antônio, do município, a programação do dia 12 começa com a procissão às 16h, com uma imagem da padroeira saindo da Matriz de Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade até o santuário.

Às 17h, haverá a missa de encerramento, celebrada pelo Dom Fernando e padres da Forania, em seguida a benção da imagem e inauguração do mirante e santuário.

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