Cidade de Jaqueira, na Zona da Mata Sul, inaugura Santuário de Nossa Senhora Aparecida
Padroeira da cidade, Nossa Senhora Aparecida ganhou ainda uma imagem de 16 metros em sua homenagem
A cidade de Jaqueira, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, inaugura, nesta segunda-feira (12), um santuário em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Padroeira do Brasil é padroeira do município há 28 anos. Nossa Senhora Aparecida ganhou ainda uma imagem de 16 metros em sua homenagem. A estrutura levou aproximadamente um ano para ficar pronta.
Localizado em um dos pontos mais altos da cidade, na Rua Projetada, s/n, no Alto da Boa Vista, o santuário terá acesso gratuito e aberto como espaço público para moradores e visitantes.
Leia também
• Igreja das Fronteiras reabre com missa celebrada por dom Fernando Saburido
• Nossa Senhora Aparecida: confira a programação das missas e procissões em Pernambuco
Construído pela Prefeitura de Jaqueira, o atrativo é pioneiro na Mata Sul de Pernambuco e se destaca pelo potencial símbolo de fé e do turismo religioso, oferecendo à população e aos visitantes um novo ponto de encontro entre os fiéis, com o santuário e também a capela.
De acordo com Ridete Pellegrino, prefeita de Jaqueira, a cidade vem se preparando para este novo marco no município e convida todos para prestigiar a programação.
"A gente que é católico, só em olhar, já traz a nossa fé na nossa mãe, na nossa padroeira do Brasil e na padroeira da nossa cidade, que é Nossa Senhora Aparecida", comentou.
De acordo com o padre José Antônio, do município, a programação do dia 12 começa com a procissão às 16h, com uma imagem da padroeira saindo da Matriz de Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade até o santuário.
Às 17h, haverá a missa de encerramento, celebrada pelo Dom Fernando e padres da Forania, em seguida a benção da imagem e inauguração do mirante e santuário.