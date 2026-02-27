Cidade do Agreste registra mais de 110 milímetros de chuva; Apac e Inmet emitem alerta
Comunicado amarelo é válido durante todo
O Agreste e Sertão de Pernambuco devem registrar chuvas moderadas a pontualmente fortes ao longo desta sexta-feira (27), é o que prevê a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que renovou o alerta para as regiões.
Um comunicado amarelo, de estado de observação, foi emitido e é válido durante todo o dia para o Sertão do estado, Sertão do São Francisco e Agreste.
Ainda se acordo com a Apac, as chuvas intensas estão sendo provocadas pelo fenômeno cavado de altos níveis, que tem causado instabilidades atmosféricas.
O painel de monitoramento de chuvas em tempo real da Apac registrou que a cidade de Palmeirina, no Agreste, foi a mais choveu nas últimas 24 horas, com acúmulo de 110,52 milímetros. Os dados foram consultados às 7h desta sexta-feira (27) e pode sofrer alterações.
Ainda na lista dos municípios com mais precipitações estão Camaragibe e Moreno, na Região Metropolitana do Recife, com 56,34 mm e 50,35 mm, respectivamente.
Na sequência estão Serra Talhada, no Sertão, com 48 mm, e Garanhuns, no Agreste, com 46,09 mm.
Além da Apac, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo válido durante toda esta sexta (27) para a RMR, Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco, além de outros estados do Nordeste.
De acordo com o Inmet, para as regiões citadas, podem ser registradas chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.