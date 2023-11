Cidade do Rio entra e estágio de mobilização devido à aproximação de uma frente fria

A- A+

Já há registro de vento forte e chuva em alguns pontos do Rio, como em Santa Cruz, na Zona Oeste. Devido à possibilidade de chuva de moderada a forte nas próximas horas, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização, às 20 horas desta sexta-feira (3).

Esse é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Segundo o Alerta Rio, áreas de instabilidade já atuam no Centro-Sul do estado do Rio e núcleos de chuva já se formam sobre a Zona Oeste do Rio, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. Além disso, há condição de instabilidade atmosférica favorável à rápida formação de outros núcleos de chuva sobre a cidade e seu entorno.

Há de pancadas de chuva moderadas a fortes, com raios e rajadas de vento forte na Zona Oeste do Rio, incluindo os bairros do Recreio, Campo Grande, Barra e Jacarepaguá.

