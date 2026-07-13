Seg, 13 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda13/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Bets

Prefeitura do Rio proíbe publicidade de bets em espaços públicos

Medida vale para locais que dependam de autorização do município

Reportar Erro
O decreto visa reduzir a prática de apostas esportivas pela populaçãoO decreto visa reduzir a prática de apostas esportivas pela população - Foto: Framestock/ Adobe Stock

Um decreto publicado nesta segunda-feira (13) pela prefeitura do Rio de Janeiro proíbe a veiculação de publicidade de plataformas de apostas, as chamadas bets, em espaços públicos da cidade. A proibição atinge locais onde há publicidade exterior, mobiliário urbano e demais locais cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município.

Entre os objetivos do decreto está reduzir a exposição da população, em especial crianças e adolescentes a essas plataformas de apostas.

Leia também

• Publicadas regras que restringem publicidade de bets no país

• Três alertas para quem aposta on-line: veja o que vai mudar na publicidade das bets

• Governo anuncia novas regras para publicidade de bets, com advertência sobre vício em jogo

A fiscalização ficará a cargo da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF), que determinará a retirada imediata das publicidades irregulares e aplicará as sanções previstas na legislação municipal, como multas.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter