A- A+

SÃO JOSÉ DO BELMONTE Cidade do Sertão de Pernambuco registra dois homicídios em menos de 48 horas Em janeiro e fevereiro deste ano, cidade não tinha tido nenhuma morte violenta

Dois homicídios foram registrados em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco, em menos de 48 horas. As mortes aconteceram na manhã de quarta-feira (20) e na noite de quinta-feira (21).

O primeiro homicídio, na manhã de quarta-feira, foi de um homem identificado como Romildo, de 39 anos, que trabalhava como mototaxista. Ele estava numa estrada de barro em sua moto, no Loteamento Cipriano, quando foi alvejado.

"Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", informou a Polícia Civil.

Já a segunda morte aconteceu na Vila Delmiro. Nathan Rodrigues foi morto com vários disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, as informações preliminares indicam que "dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, fugindo na sequência".

"Foi instaurado inquérito policial para apurar o caso e as investigações seguem sob o comando da Delegacia de São José do Belmonte", completou a corporação.

Segundo dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), em janeiro e fevereiro não houve nenhum registro de assassinato em São José do Belmonte. Em todo o ano de 2023, a cidade contabilizou nove mortes violentas.

Ainda não se sabem as autorias e as motivações dos crimes, que serão alvos de inquéritos abertos pela Polícia Civil. A princípio, não há indícios de que os dois homicídios têm relação entre si.

Os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina, também no Sertão de Pernambuco.

Veja também

MUNDO Rússia adiciona "movimento internacional LGBT" à lista de "terroristas e extremistas"