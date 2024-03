Cidade fronteiriça russa fecha shoppings e escolas após ataques ucranianos

A- A+

As autoridades da cidade fronteiriça russa de Belgorod anunciaram neste sábado que escolas e centros comerciais foram fechados devido a um aumento dos ataques ucranianos, que se intensificaram nos últimos dias, em meio às eleições presidenciais da Rússia.

“Com base na situação atual, decidimos que os centros comerciais em Belgorod e no distrito de Belgorod não funcionarão no domingo e segundas-feira”, escreveu o governador regional Vyacheslav Gladkov nas redes sociais, observando que as escolas também estarão fechadas na segundas e terças-feira da próxima semana.

Na Rússia, ao menos 13 pessoas foram detidas por vandalismo em seções eleitorais na sexta, no primeiro dia das eleições. A maioria dos incidentes ocorreu em seções eleitorais em Moscou, Voronej, no sul da Rússia, e na região de Carachai-Circássia, no norte de Cáucaso, de acordo com a agência estatal Tass.

As autoridades não esclareceram se os atos eram protestos contra o presidente Vladimir Putin, que deve garantir ainda no primeiro turno mais um mandato e permanecer no cargo até 2030, pelo menos. Pouco antes do fim do primeiro dia de votação, a Comissão Eleitoral Central afirmou que 35,4% dos eleitores já depositaram seus votos, seja por papel, seja de forma eletrônica, como fez o próprio Putin mais cedo.

