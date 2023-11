Leão foge de circo na Itália e passa cinco horas vagando por cidade próxima a Roma

Uma localidade italiana próxima a Roma esteve em alerta neste sábado (11) depois que um leão conseguiu escapar de um circo. O animal foi capturado horas depois.

Alessandro Grando, prefeito de Ladispoli, uma localidade de 40.000 habitantes situada cerca de 50 km a oeste da capital italiana, difundiu o alerta nas redes sociais e pediu à população que permanecesse em casa até que o animal fosse capturado.

"Um leão fugiu do circo", escreveu o prefeito, indicando que o felino foi visto em um curso d'água próximo do lugar de onde escapou. "Pedimos que sejam muito cautelosos e evitem qualquer deslocamento até segundo aviso", acrescentou.

Vídeos postados mais tarde por veículos da imprensa italiana, aparentemente filmados por residentes locais, mas não confirmados pela AFP, mostravam um leão adulto caminhando por ruas escuras e desertas.

Grando enfatizou que não autorizou a presença de um circo com leões em Ladispoli, mas que não conseguiu impedir sua instalação.

Em uma postagem no Facebook por volta das 22h30 (18h30 no horário de Brasília), mais de cinco horas após sua primeira mensagem de alerta, o prefeito disse que o leão tinha sido "sedado e capturado".

"Agora está nas mãos do pessoal do circo", escreveu, agradecendo aos serviços de emergência e voluntários que ajudaram durante "essas horas de grande preocupação".

