SEX SHOP Cidade italiana proíbe sex shops próximos a igrejas e escolas Prefeito de Sorrento citou proteção do 'decoro público' ao anunciar medida

A cidade italiana de Sorrento, no Sul do país, proibiu a abertura de estabelecimentos dedicados à venda de itens eróticos, os famosos sex shops, em localidades próximas a igrejas e escolas. A decisão contempla ainda lojas que comercializam cannabis recreativa no município.

O prefeito, Massimo Coppola, anunciou a medida ao jornal italiano Il Mattino. Segundo Coppola, os locais podem “ferir a ética” e a “sensibilidade de residentes e turistas”. A cidade de Sorrento fica no litoral do país, e é conhecida por ser um destino procurado por quem quer visitar a Costa Amalfitana.

O prefeito afirmou ainda que a medida serve para “proteger o decoro público, a decência moral e a ordem pública” e citou a proteção do “desenvolvimento psicofísico” de menores de idades que circulam pelas áreas.

Oficialmente, a medida proíbe a abertura dos estabelecimentos a uma distância de 200 metros de "igrejas e locais de culto, cemitério, hospital, escolas de todos os níveis, parques infantis, teatros, cinemas e locais de encontro". As informações são da agência de notícias Ansa.

