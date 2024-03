A- A+

TECNOLOGIA Cidade no Japão inicia operação regular de drones para entrega de mantimentos em tempos de crise Ilha frequentemente fica isolada do mundo por conta de eventos climáticos extremos

A pequena cidade de Setouchi, nas Ilhas Amami, no oeste do Japão, será pioneira em serviços de drones que fornecerão entrega regular de alimentos e remédios durante períodos recorrentes de isolamento climático extremo. A iniciativa, em parceria com a Japan Airlines, tem como objetivo criar uma cidade sustentável onde “todos queiram continuar vivendo”.

Uma série de estudos e experimentos de demonstração foram feitos desde outubro de 2020 com o objetivo de implementar um modelo de ilha remota utilizando drones e tecnologia digital para resolver questões sociais locais que vão desde a prevenção de desastres até a vida cotidiana e logística.

Mapa de voo dos drones (Divulgação/JAL) Mapa de voo dos drones (Divulgação/JAL)

De acordo com um comunicado da Japan Airlines, “Amami Island Drone” é um serviço aéreo que fornecerá mantimentos para os cerca de 8.000 residentes de Setouchi. O projeto será conduzido com o drone Fazer R G2, um grande dispositivo logístico com autonomia de cruzeiro e capacidades de carga útil, adaptadas às características geográficas e necessidades de transporte da área da cidade, incluindo as ilhas remotas secundárias.





“A JAL está a trabalhar na resolução de questões sociais e na revitalização das comunidades locais através da mobilidade aérea”, afirmou a empresa num comunicado.

Operação de drones entre ilhas (Foto: Divulgação) Operação de drones entre ilhas (Foto: Divulgação)

“Essas iniciativas visam criar fluxos humanos, comerciais e logísticos sustentáveis, aproveitando a tecnologia e o conhecimento desenvolvido na indústria da aviação. No negócio de drones na cidade de Setouchi, a JAL apoiará o desenvolvimento de operações comunitárias, incluindo o treinamento de pilotos de drones e suporte operacional, e expandirá o modelo de implementação social de drones logísticos insulares para todas as Ilhas Amami."

Veja também

violência sexual Polícia indiana procura mais quatro suspeitos de estupro de espanhola de origem brasileira