guerra na ucrânia Cidade ucraniana de Nova Kakhovka sob "intenso fogo de artilharia"

Autoridades russas instaladas no sul da Ucrânia disseram neste sábado(29) que as forças ucranianas estão submetendo a cidade de Nova Kakhovka a "intenso fogo de artilharia", o que causou um corte de eletricidade.

"Nova Kakhovka e os assentamentos ao redor do distrito estão sob intenso fogo de artilharia das forças armadas ucranianas. O bombardeio deixou a cidade sem eletricidade", afirmaram no Telegram as autoridades mobilizadas pela Rússia.

As obras de restabelecimento da eletricidade vão começar logo que terminem os "brutais" disparos de artilharia, acrescenta o comunicado, referindo-se aos "danos" à central elétrica municipal e às linhas de transmissão.

Moscou reivindica a anexação da região de Kherson desde setembro de 2022, mas suas forças a controlam apenas parcialmente.

O exército russo, inclusive, sofreu um forte revés no local no ano passado, forçado a abandonar a capital regional de mesmo nome.

No final de março, o Ministério da Defesa ucraniano anunciou que as forças russas haviam se retirado de suas posições em Nova Kakhovka, onde está localizada uma represa hidrelétrica.

Esta informação foi posteriormente negada pelo Estado-Maior ucraniano, que admitiu o engano.

